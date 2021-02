Addio Luca Zingaretti, L’annuncio clamoroso dagli studi Rai. Fan distrutti, Cos’è successo

Luca Zingaretti è un attore brillante e sempre molto attivo e impegnato nel suo lavoro, ultimamente però ha preso una importante decisione per la sua vita. L’attore Luca Zingaretti, volto celebre della fiction Il commissario Montalbano, recentemente ha preso un’importante decisione che riguarda la sua carriera, optando per la scelta di uno o più anni sabbatici. Zingaretti, che in questi anni non si è fermato un momento, sempre sul set e alle prese con vari progetti lavorativi importanti, ha dunque preso in considerazione uno stop per tutti gli impegni professionali. La decisione è stata presa come dice lui “per egoismo”, poiché umanamente ha sentito il bisogno di fermarsi e godersi un po’ la sua famiglia e le sue figlie e quindi ha ammesso di volerlo fare per soddisfare un bisogno che viene proprio dentro di sé.

Luca Zingaretti confessa: “Lo faccio per egoismo”

La figlia più grande di Luca Zingaretti, Emma, ha 5 anni e mezzo mentre Bianca 1 anno mezzo e l’uomo, sempre impegnato per lavoro, non riesce mai ad essere presente quanto vorrebbe. Un periodo sabbatico è dunque il tempo prefissato dall’attore Luca Zingaretti per allontanarsi dall’ambiente lavorativo, decidendo di vivere più da vicino la sua famiglia e i suoi affetti.

L’attore è reduce dal grande successo dell’ultima stagione de Il commissario Montalbano, impegno lavorativo che è stato più intenso rispetto agli altri anni e più stressante per l’uomo.

In seguito alla morte dello storico regista Alberto Sironi infatti, è stato proprio Luca Zingaretti a doverne fare le veci e curare la regia dei due episodi della fiction, oltre che a rivestire i panni come sempre di Salvo Montalbano. Per Zingaretti è stato dunque un impegno davvero importante, che l’ha caricato di grande responsabilità e stress, ma che fortunatamente è riuscito ad incontrare il favore da parte del pubblico. Adesso però è giunto il momento di concedersi un po’ di meritato riposo, in compagnia della moglie Luisa Ranieri e delle due figlie che potrà

finalmente viversi appieno.

Il Commissario Montalbano è giunto alla fine e “il prossimo episodio sarà l’ultimo” Sarà una chiusura sicuramente epica per la fiction con Luca Zingaretti: quello che andrà in onda nel 2021 in prima serata sul primo canale della Tv di Stato sarà intitolato ‘Il Metodo Catalanotti’, tratto sempre da un romanzo del grande Andrea Camilleri. Per tornare ad assaporare l’atmosfera pittoresca di Vigata, dunque, occorrerà attendere il prossimo anno e per questo ultimo episodio gli ascolti potrebbero registrare il record dei record sia per Il Commissario Montalbano che per la Rai. Peppino Mazzotta, interprete dell’ispettore Fazio, al settimanale Gente ha confermato che l’episodio che andrà in onda il prossimo marzo, sarà l’ultimo. Il Commissario Montalbano è talmente amato dal pubblico che anche le repliche raggiungo numeri di spettatori spaziali, andando oltre la soglia di 9 milioni. “Non credo si faranno altre puntata: le notizie che abbiamo ricevuto finora dicono così. Sono venute a mancare tutte le figure chiave: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri. E infine anche l’attore Luca Zingaretti ha detto stop. LEGGI ANCHE—> Bomba di Dagospia: Alberto Matano Fatto fuori dalla Vita in diretta. Sostituito dal famoso giornalista Rai, Ecco chi è, Fan sotto choc Mi dispiace per l’ultimo romanzo di Montalbano, Riccardino, che non è stato girato, e io penso e ho sempre detto che sarebbe un dovere morale fare almeno quello, perché chiude la vicenda del commissario. Ma bisogna rispettare la decisione presa”. Questo il barlume di speranza, molto flebile, acceso da Mazzotta. Rimane l’amaro in bocca per un finale che non c’è stato, ma ad oggi questa decisione sembra essere l’unica percorribile. Intanto, il pubblico potrà consolarsi con nuove serie di successo come Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi, oltre ad altre in arrivo come L’ispettore Lolita Lobosco. Comunque vedremo anche Zingaretti nell’ultimo episodio inedito che andrà in onda a Marzo anche se sarà l’ultima volta almeno nei panni del commissario italiano più famoso. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Addio Luca Zingaretti, L’annuncio clamoroso dagli studi Rai. Fan distrutti, Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.