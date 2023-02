Adega pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros no Jardim Paulista em São José dos Campos, SP

Incêndio ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6), no estabelecimento localizado na Rua Luiz Pasteur. Uma adega pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (6) no bairro Jardim Paulista em São José dos Campos (SP). Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência e conteve as chamas, o incêndio começou por volta das 2h e atingiu as partes da entrada, teto e um pouco do estoque do comércio, localizado na Rua Luiz Pasteur.

O fogo foi apagado pelos agentes e não houve feridos. Até o momento desta publicação, não se sabe o que originou as chamas.

