adenomiosi:-quando-il-tessuto-endometriale-cresce-nella-parete-muscolare-dell’utero-e-crea-danni.

Ecco l’Adenomiosi, ovvero quando il tessuto endometriale cresce nella parete muscolare dell’utero e crea problemi alla donna. Cause, sintomi e trattamento.

L’adenomiosi si verifica quando il tessuto che normalmente riveste l’utero (tessuto endometriale) cresce nella parete muscolare dell’utero. L’area tissutale spostata continua ad agire normalmente (ispessimento, rottura e sanguinamento) durante ogni ciclo mestruale. Possono verificarsi un utero allargato e periodi dolorosi e pesanti.

I medici non sono sicuri di cosa causi l’adenomiosi, ma la malattia di solito si risolve dopo la menopausa. Per le donne che hanno un grave disagio da adenomiosi, i trattamenti ormonali possono aiutare.

Purtroppo spesso la rimozione dell’utero (isterectomia) cura l’adenomiosi

Sintomi.

A volte, l’adenomiosi non provoca segni o sintomi o solo un lieve disagio.

Tuttavia, l’adenomiosi può causare:

Sanguinamento mestruale abbondante o prolungato.

Grave crampi o dolore pelvico acuto, simile a un coltello durante le mestruazioni (dismenorrea).

Dolore pelvico cronico.

Rapporto doloroso (dispareunia).

Il tuo utero potrebbe diventare più grande. Anche se potresti non sapere se il tuo utero è più grande, potresti notare tenerezza o pressione nel basso addome.

Cause.

La causa dell’adenomiosi non è nota.

Ci sono state molte teorie, tra cui:

Crescita invasiva dei tessuti. Alcuni esperti ritengono che le cellule endometriali del rivestimento dell’utero invadano il muscolo che forma le pareti uterine. Le incisioni uterine fatte durante un’operazione come un taglio cesareo (taglio cesareo) potrebbero promuovere l’invasione diretta delle cellule endometriali nella parete dell’utero. Origini evolutive. Altri esperti sospettano che il tessuto endometriale si depositi nel muscolo uterino quando l’utero si forma per la prima volta nel feto. Infiammazione uterina correlata al parto. Un’altra teoria suggerisce un legame tra adenomiosi e parto. L’infiammazione del rivestimento uterino durante il periodo postpartum potrebbe causare una rottura del normale confine delle cellule che rivestono l’utero. Origini delle cellule staminali. Una recente teoria propone che le cellule staminali del midollo osseo possano invadere il muscolo uterino, causando adenomiosi.

Indipendentemente da come si sviluppa l’adenomiosi, la sua crescita dipende dagli estrogeni circolanti nel corpo.

Fattori di rischio.

I fattori di rischio per l’adenomiosi includono:

Chirurgia uterina precedente, come taglio cesareo, rimozione del fibroma o dilatazione e curettage (D&C).

Parto.

Mezza età.

La maggior parte dei casi di adenomiosi, che dipende dagli estrogeni, si riscontra nelle donne tra i 40 ei 50 anni. L’adenomiosi in queste donne potrebbe essere correlata a un’esposizione più lunga agli estrogeni rispetto a quella delle donne più giovani. Tuttavia, la ricerca attuale suggerisce che la condizione potrebbe essere comune anche nelle donne più giovani.

Complicanze.

Se hai spesso un sanguinamento prolungato e pesante durante i tuoi periodi, puoi sviluppare anemia cronica, che causa affaticamento e altri problemi di salute.

Sebbene non siano dannosi, il dolore e l’eccessivo sanguinamento associati all’adenomiosi possono disturbare il tuo stile di vita. Potresti evitare le attività che ti sono piaciute in passato perché provi dolore o temi che potresti iniziare a sanguinare.

Diagnosi.

Alcune altre condizioni uterine possono causare segni e sintomi simili a quelli dell’adenomiosi, rendendo l’adenomiosi difficile da diagnosticare. Queste condizioni includono tumori fibromi (leiomiomi), cellule uterine che crescono al di fuori dell’utero (endometriosi) e escrescenze nel rivestimento uterino (polipi endometriali).

Il medico potrebbe concludere che hai l’adenomiosi solo dopo aver escluso altre possibili cause per i tuoi segni e sintomi.

Il medico può sospettare un’adenomiosi sulla base dei segni e dei sintomi.

Segni e sintomi.

Ecco quali sono:

Un esame pelvico che rivela un utero ingrossato e tenero.

Ecografia dell’utero.

Risonanza magnetica (MRI) dell’utero.

In alcuni casi, il medico potrebbe raccogliere un campione di tessuto uterino per il test (biopsia endometriale) per assicurarsi di non avere una condizione più grave.

Una biopsia endometriale non aiuterà il medico a confermare una diagnosi di adenomiosi.

L’imaging pelvico come l’ecografia e la risonanza magnetica può rilevare segni di adenomiosi, ma l’unico modo per confermarlo è esaminare l’utero dopo l’isterectomia.

Leggi anche: