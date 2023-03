Adesivo em bicicleta auxilia Polícia Civil a prender suspeito de agredir mulher que corria em São Pedro

Vítima fazia treino de corrida com um grupo, mas acabou se afastando dos colegas e o desconhecido a abordou e agrediu. Mulher chegou a desmaiar. Suspeito pelo crime é conduzido pelos policiais da Delegacia de São Pedro

Polícia Civil

Um rapaz de 20 anos suspeito de agredir uma mulher de 63 anos que praticava corrida em São Pedro (SP), no último dia 26 de março, foi preso nesta quarta-feira (8), informou a Polícia Civil.

Segundo a corporação, o caso aconteceu na Estrada Vicinal Silvio Anacleto dos Santos. A vítima relatou que caminhava com um grupo de mulheres, quando acabou ficando para trás, por volta das 8h. Neste momento o criminoso a abordou e, a princípio, lhe pediu uma informação. Quando a mulher foi lhe responder, ele a atacou com socos e pontapés.

De acordo com a Polícia Civil, a idosa caiu e o agressor abaixou sua bermuda e tentou esganá-la. Após a vítima perder a consciência, o autor saiu correndo, abandonou sua bicicleta no mato que fica às margens da estrada e fugiu do local. Durante a fuga, passou por algumas mulheres que faziam parte do grupo da vítima.

Ao recobrar a consciência, a vítima constatou que estava muito machucada e sua bermuda estava abaixada na altura dos joelhos. A idosa foi socorrida para tratar das referidas lesões e foi submetida posteriormente a exame sexológico.

Prisão do suspeito em São Pedro

Polícia Civil

No dia seguinte, os investigadores da Delegacia de São Pedro realizaram diversas apurações para entender a dinâmica dos fatos. Um sitiante, que mora próximo à estrada onde o ataque aconteceu, encontrou a bicicleta do suspeito abandonada em uma área de pasto. Ao analisar a bicicleta, os investigadores encontraram um adesivo que foi fundamental para os próximos passos na investigação.

Como os vestígios indicavam que o suspeito era da cidade de Charqueada, foi solicitado o apoio do investigador Felipe de Lima Lara, da delegacia da cidade, para que realizasse por lá algumas apurações. O policial conseguiu identificar o proprietário da bicicleta.

Em contato com essa pessoa, a equipe tomou conhecimento de que ele havia emprestado a bicicleta para um conhecido no sábado à noite, dia que antecedeu o crime. E que, na noite do domingo seguinte, havia encontrado o homem para quem tinha emprestado sua bicicleta. Na ocasião, ele alegou que a bicicleta havia quebrado e por este motivo ele teria deixado ela em um mato às margens de uma estrada.

O proprietário da bicicleta foi identificado e suas características coincidiam com as informadas pela vítima e testemunhas. Diante dos elementos de prova colhidos, o delegado de São Pedro, Gilberto Carlos Fernandes Júnior pediu a prisão do suspeito, teve parecer favorável do Ministério Público e a Justiça concedeu a prisão temporária.

Mulher é agredida enquanto praticava corrida em São Pedro

Edijan Del Santo/EPTV

Nesta quarta-feira, os investigadores de São Pedro e de Charqueada encontraram o suspeito escondido em um imóvel de São Pedro. Informalmente, ele confessou aos policiais que havia atacado a idosa, mas negou que sua intenção fosse estuprá-la, segundo a equipe.

O suspeito foi reconhecido pessoalmente por todas as testemunhas apresentadas pelos investigadores do caso e, após o fim dos trabalhos de Polícia Judiciária, será encaminhado à carceragem. O delegado informou que também pretende representar pela conversão da prisão temporária em preventiva.

‘Pedia pra Deus pra não deixar me matar’

A mulher de 63 anos que foi agredida relatou os momentos de terror que viveu à EPTV, afiliada da TV Globo. A vítima fazia um treino de corrida na zona rural com um grupo, quando se afastou por alguns instantes e foi abordada pelo criminoso.

“A gente estava correndo, eu tinha um treino de 14 quilômetros e tinha duas amigas que vinham atrás. Aí do nada apareceu o cara de bicicleta e começou a me atacar”, lembrou.

Mulher é agredida enquanto praticava corrida na zona rural de São Pedro

Segundo ela, o homem primeiro pediu uma informação sobre onde ficava um bairro. Ela disse que não sabia e o homem começou a se aproximar. “Dar murro na cabeça, me jogou no chão, apertou a garganta e a clavícula está quebrada.”

“Eu só pedia pra Deus pra não deixar ele me matar”, contou.

Ela conta que quando percebeu que o homem tinha ido embora, ela se levantou com dificuldade e conseguiu ligar para as amigas, que foram até o local para ajudá-la.

Uma das colegas, que também preferiu não ser identificada, conta que viu o homem correndo antes da vítima ligar. Outra mulher conta que ficou assustada quando encontrou a vítima ensanguentada.

“A hora que eu vi totalmente machucada, o cabelo com bastante sangue, tinha um corte na cabeça. O rosto dela estava com muitos hematomas, porque ele bateu muito nela, machucou muito. Ela estava totalmente abalada, nervosa”, contou.

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e desmaiou durante agressões em São Pedro

Edijan Del Santo/EPTV

Segurança

Moradores da região que fazem caminhadas com frequência no mesmo local reclamam da falta de segurança, principalmente depois de saberem do ocorrido.

A Prefeitura de São Pedro informou em nota que a Guarda Civil Municipal faz rondas na região rural e o patrulhamento será intensificado. A nota também cita que a cidade possui 600 câmeras de monitoramento.

“A região rural é bastante extensa e novas medidas estão sendo avaliadas, sempre com foco em melhorar a segurança para a população.”

