“Adesso basta”, Emma Marrone, il durissimo sfogo in pubblico: d’ora in poi sarà così

La cantante non vuole più farsi abbattere dai pregiudizi.

Emanuela Marrone, conosciuta come Emma è una cantante molto amata e apprezzata anche per la sua simpatia, grinta e forza. Tra il 2009 e il 2010 inizia la carriera da solista riuscendo a trionfare nel talent condotto da Maria De Filippi, Amici.

Da quel momento la carriera della cantante e decollata, raggiungendo grandi traguardi, come il secondo posto a Sanremo nel 2011 con il brano Arriverà e nel 2012 con Non è l’inferno.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 14 Wind Music Awards conquistati grazie alle vendite dei suoi album, singoli e live, riconosciuti e premiati con dischi d’oro e di platino.

La cantante pur essendo molto apprezzata in alcuni casi è stata vittima del pregiudizio della gente. La Marrone in un’intervista rilasciata al settimanale Voi, ha dichiarato in merito:

” Adesso non me ne frega più niente. Non devo dimostrare più niente a nessuno se non a me stessa. So quanto valgo e il valore che do al mio lavoro”.