Adesso è così ed è bellissima, ma l’avete vista 20 anni fa? Spunta il video: impossibile non farci caso

Poco più di 51 anni ed è davvero bellissima, ma avete mai visto la celebre star 20 anni fa? Spunta un video: resterete meravigliati!

Avete mai visto la celebre star 20 anni fa? Fonte Foto: Instagram

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di lei. Stiamo parlando proprio di Jennifer Lopez. Terminata la sua storia d’amore con Alex Rodriguez, la star americana sta facendo parlare tutti per il suo ritorno di fiamma, non ancora confermata o smentita dai diretti interessati, con il suo ex Ben Affleck. Sarà davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Nonostante, come dicevamo, non ci sia stata ancora alcuna conferma ufficiale da loro, sembrerebbe che, proprio recentemente, i due siano state beccati insieme intenti a baciarsi.

Attualmente, Jennifer Lopez ha esattamente 51 anni, eppure vanta di una bellezza davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere com’era la star all’incirca 20 anni fa? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video del passato, che ci permette di capire com’è cambiata in tutti questi anni la splendida Jennifer Lopez. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Spunta il video della celebre star di 20 anni fa: l’avete mai vista? Straordinaria!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Jennifer Lopez non perde mai occasione di poter condividere con il suo pubblico social degli incantevoli scatti fotografici. A partire da straordinari selfie in palestra o senza trucco fino a ritratti di famiglia, la celebre star si mostra in tutte le sue sfaccettature agli occhi del suo pubblico. A questo punto, però, vi chiediamo: l’avete mai vista com’era 20 anni fa? Attualmente, lo sappiamo benissimo, la Lopez è davvero bellissima e fantastica, ma com’era nel passato.

“Spulciando” con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video di Jennifer Lopez nel passato. E che, come dicevamo, ce la mostra proprio vent’anni fa. Diamoci uno sguardo:

Eccola, Jennifer Lopez circa 20 anni fa. Che dire? Beh, assolutamente nulla! Così come adesso, anche all’età di circa 30 anni, la star era davvero bellissima.

Fonte Foto: Instagram

Che siano gli inizi degli anni 2000 o 2021, Jennifer Lopez non c’è che dire: è sempre stupenda. Siete d’accordo?