Adolescente apreendido anunciava vaga para tráfico no celular: ‘Tem q saber correr e pular muro’

Segundo a polícia, na mensagem jovem dizia que procurava “menor” para trabalhar que soubesse correr e pular muro. De acordo com a polícia, rapaz estava com bolsa com diversas drogas. PM apreende suspeito de tráfico em Biritiba Mirim

Uma mensagem no celular de um adolescente apreendido por tráfico de drogas em Biritiba-Mirim surpreendeu a Polícia Militar. No texto, o jovem de 17 anos dizia procurar “menor” para trabalhar e que soubesse correr e pular muro. O aparelho foi apreendido na segunda-feira (6), depois de uma denúncia anônima sobre um ponto de tráfico de drogas na Rua Fagundes Varela.

Quando os policiais militares chegaram ao local um grupo de adolescentes fugiu para uma área de mata, mas um deles, de 17 anos foi apreendido. Com ele a polícia encontrou uma bolsa com 21 papelotes de cocaína, 13 pedras de crack, 6 porções pequenas de maconha, 1 pote pequeno contendo “skank”, e dinheiro.

Mensagem em celular de adolescente surpreendeu Polícia Militar

Polícia Militar/Divulgação

Ao checar o aparelho celular do adolescente, os policiais relataram ter encontrado uma publicação do rapaz, oferecendo uma oportunidade no mundo do crime: “procuro menor para trabalhar! Tem q saber correr e pular muro”

A ocorrência foi registrada na delegacia de Biritiba Mirim e o adolescente segue apreendido.

PM informou que drogas estavam em bolsa encontrada com jovem em Biritiba Mirim

Polícia Militar/divulgação

