Adolescente bate em árvore e capota carro enquanto mexia no celular em Araguaína, diz PM

Segundo a Polícia Militar, menor de 14 anos trafegava em veículo na companhia de outro adolescente. Batida foi tão forte que árvore se partiu. Adolescente bate em árvore e capota carro enquanto mexia no celular em Araguaína

Um adolescente que mexia no celular enquanto dirigia por Araguaína se envolveu em um acidente, na madrugada deste domingo (2). Segundo a Polícia Militar, o veículo bateu em uma árvore e depois capotou. A batida foi tão forte que a árvore se partiu.

O acidente aconteceu na avenida Amazonas, no setor Araguaína. Uma vizinha relatou que estava em casa, quando ouviu um barulho forte, por volta de 1h da madrugada. Quando saiu da residência, viu o carro com os pneus para cima.

O condutor do carro afirmou para a polícia que andava pela avenida Amazonas mexendo no celular e, quando percebeu, já havia se chocado contra uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, realizou os primeiros socorros e conduziu os dois menores à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os dois tiveram somente ferimentos leves.

APerícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos. A proprietária do veículo, mãe do adolescente que dirigia o veículo, foi informada sobre o fato, compareceu ao local e afirmou que o filho pegou o veículo sem a autorização dela.

Por não apresentar pendências administrativas, o veículo foi entregue à proprietária. O caso foi informado à Polícia Civil para apurar a responsabilidade dos envolvidos.

