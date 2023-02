Adolescente de 13 anos é apreendido por armazenar seis tabletes de maconha em troca de porções da droga, em Panorama

Menor de idade confessou que guardava os entorpecentes dentro de uma mata e que os ilícitos pertenciam a outro indivíduo. Adolescente foi apreendido com mais de 5 kg de maconha, nesta quarta-feira (22)

Polícia Militar

Um adolescente, de 13 anos, foi apreendido, nesta quarta-feira (22), por armazenar seis tabletes de maconha, em Panorama (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi informada sobre um indivíduo que estaria armazenando e distribuindo entorpecentes para outros traficantes.

Diante das informações, os policiais encontraram um adolescente de 13 anos na residência indicada na denúncia.

Ao ser questionado sobre as informações, o suspeito confessou que armazenava as drogas dentro de uma mata e que os ilícitos pertenciam a outro indivíduo. Em troca do “serviço”, o mesmo lhe pagava com porções de maconha e dinheiro.

O adolescente, acompanhado da irmã, indicou o local onde escondia os entorpecentes. Em meia a mata, os policiais encontraram seis tabletes e duas porções de maconha dentro de um saco preto sobre pedaços de concreto.

A droga totalizou 5,71 kg.

O menor de idade foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.

