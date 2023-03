Adolescente de 13 anos invade escola de Matão com facas

Direção da unidade conteve o aluno e chamou a Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. Escola Estadual José Inocêncio da Costa

Maury Jr./Matão Urgente

Um adolescente de 13 anos entrou com diversas facas na Escola Estadual José Inocêncio da Costa, em Matão (SP), na manhã desta quarta-feira (29). Nenhum estudante ou funcionário foi ferido, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, as facas foram apreendidas pela própria direção da unidade escolar, que fica na Rua Cesário Motta, no Centro.

O adolescente foi ouvido, mas o g1 não teve acesso ao motivo de o estudante ter entrado armado na escola.

O jovem foi liberado à mãe, e o Conselho Tutelar foi notificado do caso. As facas foram apreendidas e entregues à Polícia Civil, que irá investigar o caso.

Ao g1, a Secretaria da Educação do Estado de SP (Seduc) informou que a gestão escolar chamou os responsáveis pelo estudante e a Ronda Escolar, da PM, assim que ficou ciente do fato.

“A equipe gestora encaminhou ofício ao Conselho Tutelar e registrou na Plataforma Conviva – Placon. As aulas continuam normalmente na unidade e a Diretoria de Ensino de Araraquara segue à disposição da comunidade escolar e autoridades para esclarecimentos”, escreveu em nota.

A Seduc também informou que as escolas da rede estadual estão atentas aos comportamentos dos estudantes, atuando com a escuta ativa e mediação, buscando solucionar os conflitos identificados. Periodicamente, a equipe CONVIVA SP – Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar – promove encontros formativos junto aos COE (Coordenador de Organização Escolar) cujas pautas são voltadas à promoção da cultura da paz, à valorização da vida e à mediação de conflitos.

