Adolescente de 14 anos é esfaqueado por colega de escola durante intervalo em SC

Suspeito, também de 14 anos, foi apreendido, segundo a Polícia Civil. Facada atingiu o peito do adolescente, que está internado. Caso aconteceu em Itapema, no Litoral Norte. Adolescente de 14 anos foi apreendido

PM/ Divulgação

Um adolescente de 14 anos foi esfaqueado por um colega em uma escola de municipal de Itapema, no Litoral Norte catarinense, nesta quinta-feira (23). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, da mesma idade, foi apreendido.

Segundo a Polícia Militar, a facada atingiu o peito da vítima. O crime aconteceu durante o intervalo das aulas.

“A princípio [a vítima] está estável, mas vamos fazer tomografia para ver se atingiu alguns órgãos”, informou a prefeita Nilza Simas, em vídeo.

De acordo com a PM, o adolescente relatou ao policiais que teve uma desavença com o colega “por causa de uma namorada”. Disso também que já havia apanhado da vítima e, por isso, foi acertar as contas.

A vítima foi encaminhada para avaliação ao Hospital Municipal Santo Antônio, mas foi transferida em seguida para o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, na mesma região.

Fuga

De acordo com a PM, o suspeito fugiu após a ocorrência. Ele foi localizado na região central do município.

A faca foi apreendida no pátio da escola.

Pronunciamento

Em vídeo ao lado da secretária de Educação de Itapema, Alessandra Simas Ghiotto, a prefeita informou que o suspeito e aluno “não poderá ficar na rede escolar municipal”. Ela não detalhou a informação.

O menino apreendido, segundo ela, é recém-chegado na cidade e estava iniciando os estudos na unidade. As aulas seguem normalmente nesta quinta-feira, segundo a prefeitura.

“Nos próximos dias, estaremos licitando aparelhos de detecção de metais para todas as escolas que têm ensino fundamental”, informou.

Vittorio Rienzo