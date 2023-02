Adolescente de 14 anos é morta com cortes de canivete no pescoço em RO

Namorado da vítima e principal suspeito do crime foi quem ligou para a PM e informou sobre o caso. Delegacia de Jaru investigará o caso. Adolescente de 14 anos é morta em Gov. Jorge Teixeira

Uma adolescente de 14 anos foi morta com um corte no pescoço na madrugada desta segunda-feira (6). O crime aconteceu no distrito Colina Verde, município de Governador Jorge Teixeira (RO).

O namorado da menina, um homem de 22 anos, foi quem ligou para polícia e relatou o crime. Ele foi preso como suspeito pelo crime.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ao chegar no local do crime, o namorado da vítima relatou que havia dado o golpe, com um canivete, no pescoço da adolescente.

Aos policiais, o suspeito teria explicado que ficou com ciúmes da adolescente e por isso a feriu. Ele também teria dito que eles estavam juntos há cerca de três meses.

Após ouvir o homem, foi dada a voz de prisão em flagrante. No local, foi verificado pelos militares o óbito da vítima. Ele foi levado à delegacia de Jaru, que investigará o caso.

