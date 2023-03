Adolescente de 14 anos morre afogada após cair de cavalo no rio Piranhas-Açu no RN

Caso aconteceu nesta quinta-feira (23) na cidade de Pendência. Lairla atravessava o rio de cavalo na companhia de um primo, que estava em outro, quando caiu na água. Acidente aconteceu no Rio Piranhas-Açu em Pendências

Divulgação

Uma adolescente de 14 anos morreu afogada no Rio Piranhas-Açu, na cidade de Pendências, no interior do Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Militar, a menina atravessava o rio nesta quinta-feira (23) em um cavalo, quando caiu na água.

O acidente aconteceu por volta das 13h30. A vítima foi identificada como Lairla Bruna de Amorim Cruz, que estava na companhia de um primo, também adolescente.

Os dois estavam fazendo a travessia do rio – cada um montado em um cavalo. Em determinado momento da travessia, o animal em que a jovem estava se assustou e ela caiu no rio.

Segundo a PM, a adolescente não sabia nadar. O primo tentou salvar a Lairla, mas não conseguiu.

Corpo foi encontrado no rio por populares 3 horas após o afogamento

Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas o corpo da adolescente foi encontrado por populares no rio, cerca de três horas depois do acidente.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil também foram acionados para realização de perícia e início das investigações.

Lairla tinha 14 anos de idade

Cedida

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa