Adolescente de 14 anos morre após ser baleado dentro de casa em Natal

Um adolescente de 14 anos morreu após um disparo de arma de fogo, neste domingo (12), em Natal, segundo confirmou a Polícia Civil. Inicialmente, o caso é tratado como “morte acidental sem indício de crime”.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Plantão da Zona Sul da capital, o caso aconteceu dentro de uma casa no bairro Bom Pastor, na Zona Oeste da cidade.

A vítima foi identificada como Marcos Andre da Silva Barros, de 14 anos. De acordo com o registro da ocorrência, o rapaz estava dentro de um imóvel do bairro Bom Pastor, com um amigo, quando testemunhas ouviram um disparo de arma de fogo.

Segundo as informações preliminares recebidas pela polícia, os adolescentes estavam “brincando” com a arma. As circunstâncias do fato ainda serão investigadas.

“A família foi comunicada por meio de ligação, e se dirigiu ao local. Um homem socorreu a vítima, levando-a em um veículo até o Hospital Clovis Sarinho, em busca de socorro; mas, no local, o óbito foi constatado”, informa o documento.

A Polícia Civil não informou quem seria o proprietário da arma e se ela foi apreendida.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) na manhã desta segunda-feira (13). Segundo o registro do órgão, o caso aconteceu na Rua Matusalém, no bairro Bom Pastor.

A mãe de Marcos André, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que o filho estava passando uns dias na casa da avó e disse não conhecer os donos da casa onde o garoto foi baleado. “Não conheço essa família, não sabia nem que Marcos ia nessa casa, não sei de arma, nada”, afirmou.

Ela contou que quando recebeu a notícia de que o filho tinha sido baleado foi direto para o hospital. “A gente não sabe o que aconteceu, como foi, quem foi, por que. Não sabemos de nada”, disse.

