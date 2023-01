Adolescente de 15 anos é apreendido ao transportar quase 1 tonelada de maconha em veículo roubado que dirigia na Rodovia Raposo Tavares

Polícia Rodoviária e Federal encontraram 1.154 tabletes do entorpecente dentro do compartimento de carga. O menor de idade saiu de Bataguassu (MS) e tinha como destino a capital paulista. Adolescente foi flagrado transportando mais de 1 mil tabletes de maconha, em Santo Anastácio (SP)

Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido, nesta segunda-feira (23), após ser flagrado dirigindo um veículo roubado com quase uma tonelada de maconha, na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Santo Anastácio (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, os entorpecentes foram encontrados durante o desencadeamento da operação Impacto, as equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em conjunto com a Polícia Federal.

Segundo a Polícia Federal, o veículo, com placas de São Paulo (SP), trafegava sentido leste da pista, quando os policiais deram ordem de parada ao motorista na altura do km 597. Ele fugiu do local e foi localizado posteriormente no estacionamento de um hotel em Santo Anastácio (SP).

Durante a fiscalização, foram localizados 1.154 tabletes de maconha no compartimento de carga do veículo.

No total, foram contabilizados 976,790 quilos do entorpecente.

O adolescente vinha de Bataguassu (MS) e tinha como destino a capital paulista.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária, após consulta no sistema, foi constatado que o veículo havia sido roubado.

O condutor do veículo, um adolescente de 15 anos, permaneceu apreendido e está à disposição da Justiça.

