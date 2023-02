Adolescente de 15 anos é apreendido suspeito praticar mais de 12 roubos a mão armada

Segundo a Polícia Civil, ele agia sempre com muita violência e ameaçava as vítimas. Em um dos crimes chegou a dar várias coronhadas na cabeça de um idoso. Adolescente de 15 anos apreendido em Araguaína

Reprodução/Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos apontado pela Polícia Civil como um dos maiores autores de furtos e roubos no norte do Tocantins foi apreendido na manhã desta terça-feira (28), em Araguaína. As investigações apontaram que ele foi responsável por mais de 12 roubos a mão armada, sempre agindo com muita violência.

O menor foi apreendido por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) em cumprimento a um mandado de apreensão. O delegado Felipe Crivelaro informou que as investigações começaram há algumas semanas após vários relatos de roubos em diversos pontos cidade.

“Após reunir indícios que constataram que, de fato, esse adolescente era o autor dos roubos, representamos junto ao Poder Judiciário, por um mandado de internação do mesmo, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário”, contou.

O delegado afirma que o adolescente é considerado de alta periculosidade, pois sempre age com extrema violência durante os assaltos, usando arma de fogo e fazendo graves ameaças.

“Existem diversos relatos que informam sobre a agressividade desse rapaz quando o mesmo invade residências e comércios de Araguaína, onde subjuga, ameaça e agride as vítimas. Em um dos episódios, ele chegou a desferir coronhadas de revólver na cabeça de um idoso, causando graves ferimentos”, disse o delegado.

Como ainda tem menos de 18 anos, o menor vai responder por ato infracional análogo a crime de roubo.

