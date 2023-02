Adolescente de 15 anos morre após choque elétrico em SC

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima operava um lava-jato com uma extensão no pátio da casa quando se feriu. Adolescente morreu após choque em Brusque, no Vale do Itajaí

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um adolescente de 15 anos morreu após sofrer um choque elétrico em Brusque, no Vale do Itajaí, na manhã de segunda-feira (20). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima operava um lava-jato com uma extensão no pátio da casa quando se feriu.

O caso aconteceu por volta das 10h, na rua Irinei Schimitz. Quando os bombeiros chegaram, moradores faziam massagem cárdica no adolescente.

Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e ajudou no atendimento. No entanto, a morte foi confirmada ainda no local.

A Polícia Militar também foi acionada para acompanhar a situação. O local foi isolado. Ao g1 SC, a Polícia Civil informou que com base em um laudo feito pela Polícia Científica será avaliado se um inquérito sobre o caso é aberto ou não.

