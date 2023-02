Flagrante aconteceu na tarde desta sexta-feira (10), no bairro Chácara Silvestre. Adolescente de 16 anos é apreendido com 14 kg de drogas em Taubaté.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com 14 kg de drogas na tarde desta sexta-feira (10), em Taubaté (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o flagrante aconteceu no bairro Chácara Silvestre. As eqioés chegaram ao local após uma denúncia anônima.

No imóvel, os policiais encontraram 13 tijolos de maconha, 350 pinos de cocaína, 140 porções de maconha, cerca de 6kg de pasta para cocaína, além de balanças de precisão e materiais utilizados para o preparo e embalo das drogas.

De acordo com a PM, a residência era usada como uma espécie de depósito e laboratório para o tráfico de drogas, onde todo material era preparado e distribuído para os pontos de venda.

A apreensão foi feita por policiais da Força Tática. O adolescente foi encaminhado para a delegacia e será encaminhado para a Vara da Infância e Juventude.

O caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

