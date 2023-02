O caso aconteceu no dia 9 de fevereiro, em uma casa noturna na região central da cidade. O adolescente foi apreendido em Jacareí. Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de matar homem a tiros em boate de São José dos Campos.

Divulgação/Polícia Civil

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (17), em Jacareí. Ele é suspeito de ser o autor dos disparos que mataram um homem e deixou outro ferido em uma boate de São José dos Campos (SP).

De acordo com a polícia, após investigações, foi descoberto que o assassinato ocorreu após um encontro de facções rivais de Jacareí na festa joseense. Os grupos seriam o da Vila Zezé e do Cecap, que têm rixa entre si e que se encontraram por acaso no local.

Ainda segundo a polícia, o adolescente foi apreendido no bairro Cidade Salvador. Na casa dele, a polícia apreendeu várias porções de drogas. O pai do jovem, que também estava no imóvel, já foi preso e tem passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de matar homem a tiros em boate de São José dos Campos.

Divulgação/Polícia Civil

O jovem foi levado para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de São José dos Campos, onde o caso foi registrado. Ele recebeu um ato infracional, por crime análogo a homicídio e tentativa de homicídio.

Devido a gravidade do caso, o jovem deve ser internado provisoriamente na Fundação Casa. O Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo vão acompanhar o caso e durante as audiências, será determinado o tempo que o jovem deve permanecer na instituição.

Homem morre e outro fica ferido após tiros em boate em São José.

Arquivo pessoal

O crime

Um homem morreu e outro ficou ferido na madrugada do dia 9 de fevereiro, após serem atingidos por disparos de tiros em uma casa noturna na região central de São José dos Campos (SP).

O crime aconteceu em uma boate que fica na rua João Guilhermino. Uma das vítimas foi encontrada já morta quando equipes de resgate chegaram no local, enquanto outra estava ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi