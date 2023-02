Adolescente de 17 anos é apreendido após trocar tiros com desafeto em Três Rios

De acordo com a Polícia Militar, o menor foi atingido na perna direita. Ele foi encontrado com revólver e munições. Revólver e munições apreendidos em Três Rios

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na madrugada desta quarta-feira (22) após trocar tiros com um desafeto em Três Rios (RJ).

O confronto aconteceu na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro. Segundo a Polícia Militar, o adolescente fugiu, mas foi encontrado com um revólver e munições em uma localidade conhecida como Ladeira das Palmeiras.

Ainda de acordo com a PM, durante a troca de tiros, o suspeito foi baleado na perna. O autor dos disparos não foi encontrado.

Antes de ser levado para a delegacia, ele recebeu atendimento no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou ainda 41 pinos de cocaína e dois rádios transmissores.

O adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele está à disposição da Justiça.

