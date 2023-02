Adolescente de 17 anos é morto após reagir a assalto em Taquara; suspeito também morreu, diz polícia

Jovem teria buscado espingarda para defender a família, enquanto pai era rendido em loja de beira de estrada. Outros dois assaltantes conseguiram fugir. Um adolescente de 17 anos morreu baleado durante um assalto em Taquara, no Vale do Paranhana, a 75 km de Porto Alegre, na segunda-feira (20). Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos também morreu na ação.

A ocorrência foi em uma tenda, uma loja de produtos coloniais, na ERS-239. Conforme a delegada Fernanda Aranha, três pessoas armadas chegaram a pé no local, anunciando o assalto. O trio rendeu parentes da vítima e estava indo para dentro da casa da família, exigindo objetos e armas.

De acordo com a polícia, o adolescente teria ingressado no imóvel, buscado uma espingarda e atirado contra um dos assaltantes, um homem de 27 anos que rendia o pai da vítima. Logo em seguida, outro suspeito atirou contra o adolescente.

Tanto o jovem quanto o assaltante baleado morreram após atendimento em um hospital da região.

A Polícia Civil busca identificar os outros dois suspeitos, que conseguiram fugir do local.

O rapaz de 17 anos teve o corpo sepultado na tarde desta terça-feira (21), em Taquara.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata