Adolescente de 17 anos é morto com tiros no pescoço em Caçapava

Caso aconteceu às 10h23 deste domingo (5), no Pinus I. Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Caçapava e está sendo investigado

Reprodução/Street View

Um adolescente de 17 anos foi morto por disparos de arma de fogo, na manhã deste domingo (5), no bairro Pinus I, em Caçapava. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 10h23, na rua Jonatas Leme da Silva Fogassa, quando os agentes foram acionados para atenderam a uma ocorrência de tentativa de assassinato.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o jovem caído no chão, com ferimentos ocasionados por tiros no pescoço.

Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima ainda com vida ao hospital FUSAM, onde ele não resistiu e morreu.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao IML, onde ficou à disposição da perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Caçapava e está sendo investigado.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa