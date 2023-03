Adolescente de 17 anos entra em escola de Aguaí com simulacro de arma para intimidar colega

Caso aconteceu na Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço na noite de quinta-feira (30). Professor chamou a Guarda Civil Municipal (GCM). Adolescente entra em escola de Aguaí (SP) com simulacro de pistola para intimidar aluno

Guarda Civil Municipal/Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi flagrado com um simulacro de pistola em uma escola estadual de Aguaí (SP), na noite de quinta-feira (30). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), ele afirmou que o objetivo era intimidar um aluno.

O caso aconteceu por volta das 22h na Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço, localizada na região central da cidade.

Em nota enviada ao g1, a Secretaria Estadual de Educação informou que a Polícia Militar, Conselho Tutelar e os responsáveis pelo aluno foram acionados. (veja abaixo o posicionamento).

Um professor chamou a GCM e relatou que o aluno estaria possivelmente portando uma arma de fogo.

A GCM pediu apoio à Polícia Militar e, ao chegaram à escola, as equipes receberam do professor a falsa arma que estava com o adolescente.

Segundo a GCM, o menor contou ter levado o simulacro de arma para a escola porque queria intimidar outro aluno com quem havia se desentendido dias antes.

O caso foi apresentado no Plantão Policial onde compareceram os responsáveis pelos envolvidos, além do Conselho Tutelar. O adolescente foi liberado para a mãe, e o simulacro foi apreendido.

O que diz a Seduc

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que foram tomadas de acordo com as diretrizes do Conviva – Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, acionando a Polícia Militar, Conselho Tutelar e os responsáveis pelo aluno. O caso foi inserido no Placon.

“A Seduc ressalta que as escolas da rede estadual estão atentas aos comportamentos dos estudantes, atuando com a escuta ativa e mediação, buscando solucionar os conflitos identificados. Periodicamente, a equipe CONVIVA SP promove encontros formativos junto aos COE (Coordenador de Organização Escolar) cujas pautas são voltadas à promoção da cultura da paz, à valorização da vida e à mediação de conflitos”, informou em nota.

Facas em escola de Matão

Na quarta-feira (29), um adolescente de 13 anos entrou com diversas facas na Escola Estadual José Inocêncio da Costa, em Matão (SP). Nenhum estudante ou funcionário foi ferido, segundo a Polícia Militar.

