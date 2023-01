Adolescente de 17 anos morre após colisão de motocicleta com caminhão

Outro adolescente que estava na moto no momento do acidente está internado. O motorista do caminhão será autuado por homicídio culposo. Sirene de viatura da PM

Um adolescente de 17 anos morreu e outro ficou ferido após colisão entre uma motocicleta (onde as vítimas estavam) e um caminhão. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (24), em Mossoró, no Oeste potiguar.

A vítima fatal foi identificada como João Gabriel Lopes de Oliveira. Ele estava em uma motocicleta e fazia manobras arriscadas, de acordo com a Guarda Municipal, que passou a seguir o veículo ao perceber que a placa dele estava virada.

Ao se aproximar da Praça dos Esportes, a motocicleta que era conduzida por um dos adolescentes e tinha o outro na garupa colidiu com um caminhão que fazia uma curva no momento do acidente.

João Gabriel chegou a ser socorrido ao Hospital Tarcísio Maia, mas morreu pouco tempo após dar entrada na unidade médica. A outra vítima, também um adolescente, está internado no mesmo local e seu estado de saúde é estável.

O motorista do caminhão prestou depoimento à Polícia Civil e será autuado pelo crime de homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e lesão corporal.

Vittorio Ferla