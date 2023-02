Adolescente de 19 anos é assassinado durante show na praia de Santa Clara em São Francisco de Itabapoana

O crime aconteceu por volta das 23h30 de sábado (18) no momento em que a banda Só Marrento se apresentava. Um adolescente de 19 anos identificado como Luiz Otávio Castro de Lima, mais conhecido como Bolinha, foi morto a tiros no final da noite de sábado(18), em São Francisco de Itabapoana no Norte Fluminense em frente ao palco de shows da praia de Santa Clara. O crime aconteceu por volta das 23h30, no momento em que a banda Só Marrento se apresentava.

Segundo a polícia, no local um homem de iniciais G.N.R., de 43 anos, também foi atingido por tiros e foi socorrido e levado para o Hospital Ferreira Machado (HFM) e duas mulheres teve ferimentos leves quando deixavam o local correndo.

O palco foi instalado pela prefeitura perto do calçadão, onde funcionou o bar Batelos. O corpo de Luiz Otávio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Campos.

Ninguém foi preso, a polícia investiga se a morte do jovem tem ligação com o tráfico de drogas.

O homicídio será investigado pela 147ª DP da cidade.

Vito Califano