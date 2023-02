Adolescente de Garça desaparecida há mais de 20 dias é encontrada a 130 km de casa

Jovem de 16 anos havia sido vista pela última vez no dia 5 de fevereiro quando saiu de casa após se desentender com a mãe. Ela foi encontrada no município de Jaú (SP). A adolescente de Garça (SP) que estava desaparecida há 23 dias foi encontrada em Jaú (SP), a 132 quilômetros de distância do município natal dela.

Segundo a Polícia Civil de Jaú, chegaram informações à delegacia indicando que a menor estaria no município, motivo pelo qual foram iniciadas investigações que resultaram no encontro da jovem.

Antes disso, a jovem de 16 anos havia sido vista pela última vez no dia 5 de fevereiro. No boletim de ocorrência, com o registro do desaparecimento, constava que a menina teve uma briga com a mãe e saiu de casa.

Após ter sido encontrada, a adolescente foi levada ao município de Garça juntamente com seu pai.

