Adolescente é achado morto após entrar no mar para se refrescar durante jogo de futebol com amigos em SP

Corpo de Gabriel Vieira, de 17 anos, foi encontrado na Praia do Suarão, em Itanhaém (SP). Corpo do rapaz, de 17 anos, foi encontrado na Praia do Suarão, em Itanhaém

Reprodução

Um adolescente de 17 anos, que havia desaparecido no mar, foi encontrado morto em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1 nesta sexta-feira (27), Gabriel Vieira estava com um grupo de amigos na Praia do Satélite quando entrou na água, foi ‘atingido’ por uma corrente de retorno e desapareceu.

O rapaz se afogou no local por volta das 17h da última quarta-feira (25). O corpo dele foi encontrado por um guarda-vidas na Praia do Suarão, também em Itanhaém (SP). O irmão da vítima fez o reconhecimento do corpo no local. Segundo relatos de amigos, Gabriel jogava bola na praia quando decidiu entrar no mar para se refrescar e não conseguiu voltar.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) alega que foi acionado na data do ocorrido para atender uma ocorrência de possível afogamento de três pessoas, por conta de uma corrente de retorno no mar. Entre elas, estava Gabriel. Segundo a corporação, as outras duas vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram salvas por banhistas.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) acrescentou, por meio de nota, que o caso foi registrado no 3º Distrito Policial (DP) do município como morte suspeita.

Jovem morreu ao entrar no mar durante jogo de futebol com amigos em praia de Itanhaém

Alexsander Ferraz/AT

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vittorio Ferla