Adolescente é amarrado e morto em Nossa Senhora das Dores

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto e com o corpo amarrado, em uma área rural no município de Nossa Senhora das Dores, na tarde deste sábado (28).

De acordo com a Polícia Militar, ele teria sofrido ameaças após se envolver com uma adolescente. O principal suspeito é o companheiro dela.

Ainda segundo a PM, o adolescente teria recebido uma ligação na noite desta sexta-feira (27) e depois não foi mais visto.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia na localização, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

