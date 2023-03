Adolescente é apreendida após ser flagrada com mais de 19kg de maconha dentro de mala

Menina disse à PRF que receberia dinheiro para transportar drogas. Ela estava dentro de um ônibus, que saiu de São José (SC) com destino a Belém (PA). PRF flagra adolescente transportando maconha dentro de ônibus

Divulgação/PRF

Uma adolescente foi apreendida após ser flagrada com 19.8 kg de maconha dentro de uma mala. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. A menor estava dentro de um ônibus, que saiu de São José (SC) com destino a Belém (PA).

O flagrante foi feito na tarde desta segunda-feira (27). A PRF deu ordem de parada ao ônibus no km 332 da BR-153. Ao verificar o compartimento de bagagens do veículo, a equipe encontrou uma mala com 21 tabletes de substância análoga à maconha envolvidos em fita plástica marrom.

A menor confessou que receberia uma certa quantia em dinheiro quando chegasse em Belém. A PRF acionou o Conselho Tutelar de Guaraí para acompanhar a apreensão.

A adolescente foi levada, juntamente com a mala, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. O Conselho Tutelar acompanhou o procedimento de entrega da menor ao delegado.

