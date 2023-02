Adolescente é apreendida com 32 quilos de maconha em ônibus interestadual em Brodowski, SP

Jovem de 17 anos foi abordada pela Polícia Rodoviária enquanto seguia viagem para Belo Horizonte (MG). Mala com a droga estava no bagageiro do veículo. Polícia apreende adolescente com 32 kg de maconha em ônibus

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na noite de quinta-feira (10) em Brodowski (SP) por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a jovem levava 32 quilos de maconha em uma mala dentro de um ônibus interestadual.

O ônibus em que ela estava seguia em direção a Belo Horizonte, capital mineira. O veículo foi parado na base policial da Rodovia Candido Portinari (SP-334) para fiscalização de rotina.

Os policiais que faziam a abordagem suspeitaram da adolescente porque ela fingiu estar dormindo ao perceber os agentes dentro do ônibus.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi abordada e afirmou que seguia para Belo Horizonte (MG) e que tinha uma bagagem. Ao verificarem a mala dela que estava no bagageiro, os policiais localizaram 32 tabletes de maconha.

Segundo a polícia, a adolescente confirmou ser a dona da mala, mas apresentou um documento falso. Depois, ela informou qual era a identidade verdadeira dela.

A jovem viajava sozinha e não informou contato de familiares ou responsáveis. O Conselho Tutelar foi acionado, porém nenhum conselheiro se apresentou à Central de Polícia Judiciária (CPJ) até o registro da ocorrência.

A droga foi apreendida, e a adolescente permanece à disposição da Justiça.

Vittorio Rienzo