Adolescente é apreendido após exibir armas em redes sociais em Taubaté

Garoto, de 17 anos, foi apreendido nesta sexta-feira (10), no bairro Vila São José. Menino exibia a arma e munições em uma rede social

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta sexta-feira (10) , em Taubaté, após exibir armas em suas redes sociais. Pelas imagens, ele mostrava também ter diversas munições.

As investigações foram conduzidas por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) após o adolescente expor a arma e munições.

Através das redes sociais do garoto, os policiais conseguiram chegar até a sua residência, no bairro Vale das Flores, em Tremembé. Porém, ao chegarem no local, a equipe de investigação foi informada de que o menino havia se mudado para Taubaté.

A arma seria de outra pessoa, do município de Lorena

Ao chegarem no endereço informado, os policiais encontraram o adolescente e fizeram uma vistoria na residência. Como não encontraram o armamento no local, os policias questionaram o menino e ele teria informado que a arma pertencia a outra pessoa, da cidade de Lorena.

Dessa forma, o garoto foi apreendido e ficará à disposição da Vara da Infância e Juventude.

