Adolescente é apreendido com quase 280 quilos de maconha em rodovia no interior de SP

Polícia Rodoviária / Divulgação

A Polícia Rodoviária apreendeu grande quantidade de tabletes de maconha nos porta-malas de um carro, com placas do Paraná, abordado em Ourinhos na Rodovia Raposo Tavares na manhã deste domingo (2).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, um adolescente de 17 anos dirigia o veículo que foi abordado no km 340. Durante a fiscalização no veículo foram encontrados 358 tabletes de maconha no porta-malas.

A droga e o menor foram levados para Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, onde a ocorrência foi registrada. Ao todo, foram apreendidos 277,847 quilos de maconha.

O adolescente foi apreendido por ato infracional e tráfico de drogas e encaminhado para Fundação Casa de Cerqueira César.

Droga estava no porta-malas do veículo abordado na Raposo Tavares em Ourinhos

Polícia Rodoviária/ Divulgação

