Adolescente é apreendido em Santo Antônio de Pádua, RJ, suspeito de furtar R$ 5 mil em Guaçui, no ES

PM/Divulgação

Um adolescente de 16 anos suspeito de furtar R$ 5 mil em Guaçui, no Espirito Santo, foi apreendido no bairro Arraialzinho, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, nesta sexta-feira (24).

Policiais militares localizaram o suspeito na Rua Domingos da Silva Magacho após serem informados que uma pessoa teria praticado um furto de R$ 5 mil no interior de um caminhão no Espirito Santo.

Foram passadas as características do suspeito e o jovem foi localizado. Os militares apreenderam os materiais comprados com o dinheiro do furto.

De acordo com a Polícia, o suspeito confessou o crime e disse que usou o dinheiro furtado para comprar os materiais.

Foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular sendo um comprado por R$ 1.500 e outro aparelho comprado por R$ 3.500,00; dois carregadores de celular; um fone de ouvido sem fio; uma calça jeans e R$ 37,75.

O fato está sendo apresentado na Delegacia de Santo Antônio de Pádua.

Vittorio Ferla