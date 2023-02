Adolescente é apreendido suspeito de matar ex-dançarino em Ouro Preto, RO

Segundo a polícia, suspeito confessou ter dado duas facadas na vítima após ir “cobrar uma dívida”. Vítima foi morta em Ouro Preto do Oeste (RO)

Reprodução/Redes sociais

Um adolescente de 16 anos foi preso nesta segunda-feira (20) suspeito de matar Helbio Eduardo Rosa Costa, de 43 anos. O crime aconteceu no último domingo (19) em Ouro Preto do Oeste (RO).

A vítima era ex-dançarino de uma banda country. Ele era conhecido como Edu. O artista foi assassinado com golpes de faca.

Segundo a Polícia Civil, após ser esfaqueado, ele chegou a ser socorrido por vizinhos e levado ao pronto socorro do Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O crime

Ainda conforme a polícia, o adolescente confessou o assassinato. Ele disse que foi até a casa de Edu para receber uma dívida. No local tiveram uma discussão que levou ao crime.

“As roupas do adolescente, sujas de sangue, foram apreendidas. Testemunhas também viram o menor correndo pelas ruas da cidade”, informou a Polícia Civil.

O suspeito foi apresentado na 1ª Delegacia, onde foi registrado ato infracional pela prática do ato similar ao crime de homicídio. Após isso acontece o encaminhamento à Casa do Acolhimento ao Menor em Ouro Preto.

Vittorio Rienzo