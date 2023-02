Adolescente é arremessado de carro em capotamento, em Boa Vista

Motorista que conduzia o veículo em que estava o adolescente disse não ter visto a placa de pare e foi atingido por outro carro no cruzamento. O adolescente foi para o hospital em estado grave. Adolescente é arremessado de carro após capotamento, em Boa Vista

Um adolescente, de 17 anos, foi arremessado de um carro durante um capotamento na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista.

O motorista do veículo tipo Van, de 69 anos, relatou à Polícia Militar que trafegava pela rua Moisés Teixeira Hausen e, quando chegou no cruzamento, não viu a sinalização da placa de pare e foi atingido por outro carro.

Com o impacto, o motorista do carro tipo Van perdeu o controle do veículo e capotou. No mesmo instante, o jovem de 17 anos foi arremessado para fora do carro. Ele foi encaminhado em estado grave para o pronto socorro.



O motorista do outro veículo envolvido, de 44 anos, contou à policia que foi surpreendido pelo carro que não obedeceu a sinalização. Foi constatado que a CNH do condutor está vencida e o carro, que não está licenciado, foi removido para o pátio do Detran.

O condutor da Van estava devidamente licenciado. O teste do bafômetro foi realizado nos dois motoristas, com resultado negativo.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para as devidas providências.

