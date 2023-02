Adolescente é baleada após se recusar a entregar celular durante roubo em Porto Velho

Crime aconteceu enquanto a vítima, uma adolescente de 15 anos, andava pela avenida Amador dos Reis. Jovem recebeu atendimento médico. Uma adolescente de 15 anos foi baleada no rosto após ela se recusar a entrega o celular durante um roubo, no domingo (5), em Porto Velho. A vítima precisou receber atendimento médico e foi transferida para o Hospital João Paulo II.

Adolescente leva tiro na cabeça durante assalto em Porto Velho

Wandeson Calceira/ arquivo

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um chamado de tentativa de latrocínio. A tentava, segundo o registro, aconteceu na avenida Amador do Reis, no bairro Cascalheira, zona leste da capital.

Ao chegar no local, a guarnição foi informada que a vítima havia sido levada à Upa. Na unidade de saúde, a vítima, uma adolescente de 15 anos, já recebia os primeiros atendimentos médico.

Aos policiais, ela disse que dois indivíduos, em uma motocicleta, a abordaram. Os suspeitos estavam com uma arma de fogo quando anunciaram o assalto. A menina disse que não quis entregar o celular e por conta disso, um dos indivíduos efetuou um disparo, vindo a atingi-la na região da cabeça.

O médico que atendeu a vítima contou aos policiais que o projetil atravessou o local atingido, causando danos significativos à jovem. A menina precisou ser transferida para o Hospital João Paulo II.

Vittorio Ferla