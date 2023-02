Adolescente é baleada nas nádegas em Três Rios

Crime aconteceu no bairro Habitat. Segundo a Polícia Civil, vítima, de 13 anos, foi socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Uma adolescente foi baleada nas nádegas na tarde desta quarta-feira (15) em Três Rios (RJ). O crime aconteceu no bairro Habitat.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 13 anos, estava conversando na rua com um grupo de moradores quando foi atingida pelo disparo. Os atiradores fugiram após o tiroteio.

A adolescente foi socorrida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde da paciente e aguarda resposta.

Ainda acordo com a Polícia Civil, um dos atiradores foi encontrado poucas horas depois do crime. Ele foi reconhecido por testemunhas e estava com a arma utilizada no crime.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Três Rios e vai responder por tentativa de homicídio. Até a publicação desta reportagem, nenhum outro suspeito de envolvimento na troca de tiros havia sido preso.

