Adolescente é detido após atentado terrorista com bomba caseira em escola em Monte Mor; ele usava uma suástica

Caso ocorreu na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre, na manhã desta segunda-feira (13). Houve explosões, mas não há feridos. Garrafas com combustível apreendidas em escola de Monte Mor que foi alvo de tentativa de ataque

Helen Sacconi/EPTV

Um atentado terrorista com bomba caseira em uma escola de Monte Mor (SP) mobilizou as polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira (13). Um adolescente de 17 anos, que também portava uma machadinha e tinha uma suástica – símbolo nazista – no braço, foi detido. Houve duas explosões, mas ninguém se feriu.

A ocorrência foi na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre. O rapaz é ex-aluno. Cerca de 300 estudantes de 12 a 15 anos estudam no período da manhã na instituição.

Garrafas amarradas e cheias de combustível e pregos foram apreendidas. Secretário de Segurança da cidade, Anderson Palmieri disse à reportagem no local que o rapaz não conseguiu entrar na escola – corredores e salas -, mas chegou a jogar bombas caseiras na entrada da instituição.

Resumo do caso

Ninguém ficou ferido.

Um jovem de 17 anos foi detido, ele tinha uma suástica no braço e uma machadinha.

Ele estudou na Escola Vista Alegre quando estava no 5º ano do ensino fundamental.

Garrafas com combustível e pregos foram apreendidas.

Duas das bombas foram jogadas pelo jovem na frente da escola e houve duas explosões.

Alunos foram dispensados.

Rua da escola foi interditada.

Polícias militar e civil, Corpo de Bombeiros e ambulância foram para o local.

Carta com suástica e réplica de fuzil foram apreendidas.

Jovem detido após atentado a escola de Monte Mor tinha suástica no braço

Guarda Municipal/Divulgação

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais (Baep) foram para o local no início desta manhã. Ambulâncias também foram acionadas. Em nota, a prefeitura disse que a situação foi contida e que os alunos foram dispensados.

“Não houve feridos e o indivíduo foi capturado e encaminhado para delegacia.”, disse a administração municipal.

O colégio fica na Rua Pedro Eduardo Moler, no Jardim Fortuna. A via foi interditada.

Atentado em escola de Monte Mor, SP

Arte/g1

Bombas atiradas na escola

Inspetor da Guarda Civil Municipal, Denival Santana disse à reportagem que a corporação recebeu denúncia por volta de 8h45 de que um indivíduo estaria atirando bombas na escola e causando transtornos. As aulas já estavam ocorrendo.

“Havia tumulto. Algumas pessoas informaram que o indivíduo jogou bomba na escola e que funcionários estavam atrás dele. Iniciamos a diligência e três quarteirões daqui conseguimos abordar o indivíduo, ele não relutou e também não passou nenhuma informação”, disse.

O jovem teria usado o carro da família para ir até a escola, e atirado ao menos quatro bombas na instituição. Não houve danos significativos no prédio, disse a prefeitura.

“Houve algum tumulto, as crianças ficaram com medo, um barulho estrondoso, porém foi tudo acalmado com a chegada dos bombeiros e mais o apoio da Polícia Militar”, contou o inspetor.

Escola Municipal Vista Alegre em Monte Mor foi alvo de tentativa de atentado

Helen Sacconi/EPTV

Segundo o secretário de Segurança, os artefatos – tipo coquetel molotov – foram atirados contra a grade do portão da escola, que a diretora havia fechado, e vasos. Todos os alunos foram liberados para ir para suas casas.

“A prefeitura repudia veementemente o que ocorreu aqui e a gente está dando todo suporte para as escolas para poder não ter mais esse tipo de ação. A escola está fechada até a perícia”, disse o secretário de Segurança.

A escola passará por limpeza e ainda não se sabe quando voltará a funcionar. A unidade tem aulas compartilhadas entre município, na parte da manhã, e estado, à tarde e à noite.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) emitiu uma nota lamentando o ocorrido e ressaltou que não houve nenhum ferido. “A Diretoria de Ensino de Capivari e a unidade escolar estão à disposição das autoridades para auxiliar na investigação. A segurança da unidade será reforçada com o apoio da ronda escolar.” O caso foi registrado na Plataforma Conviva (Placon) e também no boletim de ocorrência.

Rua interditada em Monte Mor onde fica a escola que foi alvo de uma tentativa de atentado, Escola Estadual Professor Antonio Sproesser.

Helen Sacconi/EPTV

Carta com suástica e réplica de fuzil

Segundo o inspetor da Guarda, foram feitas verificações no carro usado pelo rapaz, que tinha somente bolsas onde ele transportou as bombas caseiras, e também na residência dele, no Centro. Um caderno com símbolos nazistas e um texto escrito pelo jovem foi apreendido, e também havia uma réplica de fuzil.

“Nesta carta [texto] consta que ele estava com o desejo de atacar esta escola, exclusivo a Escola Antonio Sproesser [Vista Alegre]. A gente não sabe o motivo ainda, vai ser levantada essa informação, [além de] uma réplica de fuzil e livros de referência ao nazismo”, disse Santana.

Réplica de fuzil e livros sobre nazismo foram apreendidos na residência do adolescente que atacou escola em Monte Mor

Wesley Justino/EPTV

O rapaz estava sozinho e não portava documentos. Segundo a Guarda, foi verificado que ele tem 17 anos e estudou na Vista Alegre quando estava no 5º ano do ensino fundamental.

“Ele ficou perplexo, parado a todo momento, não esboçou reação nenhuma. Não nos passou informação, nada que pudesse ajudar lá no momento”, completou.

Os materiais apreendidos e itens da vestimenta dele foram encaminhados para a Delegacia de Monte Mor.

Itens apreendidos com adolescente que atirou bombas em escola de Monte Mor

Guarda Municipal/EPTV

