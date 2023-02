Mãe da vítima, de 39 anos, foi levada à delegacia por maus tratos, lesões corporais leves e cárcere privado. Adolescente é encontrada acorrentada em casa após briga com familiares, diz PM de SC

Polícia Militar/Divulgação

Uma adolescente de 17 anos foi encontrada por policiais com os pés acorrentados em casa na noite de segunda-feira (21) em Itajaí, no Litoral Norte. De acordo com o 1º Batalhão da PM, o caso ocorreu depois de uma briga com familiares.

A mãe da vítima, de 39 anos, foi levada à delegacia por maus tratos, lesões corporais leves e cárcere privado. O g1 SC tenta contato com a Polícia Civil para saber se a mulher foi detida.

Conforme a PM, a mãe afirmou que precisou voltar do trabalho para resolver uma briga entre a vítima e outra filha, de 15 anos. Na residência, a mulher percebeu que a mais nova havia fugido e a outra permaneceu no local “ocasião em que decidiu acorrentá-la”.

Aos policiais, a adolescente de 17 anos afirmou que a mãe “além de não prover suas necessidades básicas, constantemente a agride e humilha”. Funcionários do Conselho Tutelar foram acionados para acompanhar a situação das adolescentes.

Além da mãe e adolescente, outras testemunhas foram ouvidas e disseram que houve uma briga generalizada envolvendo várias pessoas da família, incluindo as duas adolescentes. Outras pessoas interviram. Segundo os mesmos relatos, as brigas entre os envolvidos são frequentes.

