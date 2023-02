Adolescente é encontrado com dinheiro falso e confessa que usava cédulas para pagar por celulares negociados na internet

Caso foi registrado durante abordagem da Polícia Militar em Araguaína. Menor disse que outra pessoa fazia as negociações e ele era responsável por buscar aparelho e pagar com dinheiro falso. Notas de dinheiro falso foram apreendidas com adolescente

PM/Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar em Araguaína, no norte do Tocantins, após ser encontrado com R$ 1,8 mil em dinheiro falso. Segundo a polícia, a suspeita é de que ele estava comprando celulares pela internet e pagando às vítimas com as notas.

O caso foi registado na noite desta segunda-feira (20), por volta das 21h, no bairro Eldorado, durante a operação de Carnaval. A PM informou que parou um táxi e encontrou o adolescente em atitude suspeita com o dinheiro falsificado.

Ele alegou que outra pessoa fazia as negociações de compra de celulares pela internet e ele ficava responsável por buscar os aparelhos e fazer os pagamentos.

O adolescente foi levado para a delegacia junto com as notas falsas. A Polícia Civil agora seguirá com as investigações para identificar o outro envolvido no golpe.

