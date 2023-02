Adolescente é encontrado morto após ser derrubado de prancha no litoral de SP

Jovem dividia o bodyboard com o primo quando caiu no mar no domingo (5). Vítima foi encontrada na manhã desta segunda-feira (6) por banhistas de Praia Grande (SP). Jovem foi encontrado morto após ter sido derrubado de prancha por onda

O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado por banhistas na manhã desta segunda-feira (6) na faixa de areia em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), a vítima havia desaparecido no mar por volta das 12h de domingo (5). Ela foi reconhecida pela família.

De acordo com um tio que estava com o jovem na praia, ele e o primo dividiam um bodyboard [prancha para pegar onda com o peito sobre o equipamento] e foram atingidos por uma forte onda. Ambos foram atirados à água e o parente ainda tentou resgatá-lo, mas não conseguiu.

Ao notar a situação de afogamento, o tio da vítima contou ter acionado a equipe do GBMar, que foi até o local com um bote inflável. Sem encontrar o adolescente, os agentes começaram as buscas, que terminaram na manhã desta segunda, quando o jovem foi encontrado por volta das 6h30 no trecho de praia entre os bairros Vila Mirim e Balneário Maracanã.

De acordo com o GBMar, as buscas contaram a ação de 14 bombeiros e o apoio da Unidade de Resgate e Salvamento Aquático, do quadriclo e o helicóptero Águia.

Banhistas que caminhavam entre as praias da Vila Mirim e do Balneário Maracanã, em Praia Grande (SP), encontraram o corpo do adolescente por volta das 6h30.

