Adolescente é identificado como destinatário de encomenda em que animais foram encontrados em Itaquaquecetuba

Uma das cobras apreendidas pela GCM em Itaquaquecetuba

Um adolescente de 16 anos era o destinatário de uma encomenda onde foram encontradas 25 serpentes, três tartarugas e uma aranha em uma agência dos Correios em Itaquaquecetuba, nesta segunda-feira (13). A caixa com os animais foi despachada de Belém, capital do Pará.

Segundo o boletim de ocorrência, os guardas civis foram acionados pela agência dos Correios de Itaquaquecetuba após funcionários identificarem um mau cheiro em uma caixa. No local, a equipe da GCM abriu a encomenda e identificou os animais.

Em seguida, eles apresentaram a ocorrência na Delegacia de Meio Ambiente de Mogi das Cruzes. Após análise da embalagem em que estavam acondicionados os animais, foi possível observar que constava como remetente Carlos Eduardo Alves, com endereço na Rua Humaitá, 18, bairro Pedre, Belém, no Pará, e destinatário uma pessoa que reside na Rua Pelotas, 63, Jardim Gonçalves, em Itaquaquecetuba.

As tartarugas estavam envolvidas em fita adesiva e as cobras presas em pequenas marmitas de plástico. A ocorrência será registrada na Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. De acordo com a polícia, uma das cobras estava morta.

Os animais foram apreendidos e destinados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) do Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente como prática de ato de abuso a animais. O adolescente infrator foi entregue ao seu responsável e foi determinando seu encaminhamento à Vara Especial da Infância e Juventude.

pappa2200