Adolescente é morta a tiros em São Francisco de Itabapoana, no RJ

Segundo a polícia, dois homens em uma moto passaram atirando. Um homem que estava com a adolescente também foi baleado de raspão e não corre risco de morrer. Uma adolescente foi morta a tiros na noite deste domingo (12) no bairro Gargaú, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Segundo a polícia, dois homens passaram de moto atirando.

Um homem que estava com a adolescente também foi baleado, mas não corre risco de morrer. De acordo com a polícia, os dois têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, as vítimas estavam indo comprar cerveja quando foram atacados a tiros.

O local do crime passou por perícia e o caso é investigado na delegacia da cidade.

