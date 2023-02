Adolescente é morta com tiro na barriga em Valença; suspeito, namorado está apreendido

Vítima, de 15 anos, morreu a caminho da UPA da cidade. Namorado, de 16 anos, disse que atirou acidentalmente. Uma adolescente, de 15 anos, foi morta com um tiro na barriga na madrugada desta terça-feira (21) em Valença (RJ). O suspeito de ter efetuado o disparo é o namorado dela, de 16 anos, que foi apreendido.

A vítima foi baleada no bairro Biquinha. Ela morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O suspeito foi encontrado nos fundos de uma casa, em uma localidade conhecida como “Morro do Pendura Saia”.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz alegou que atirou acidentalmente. Ele disse também que estava armado para se proteger de integrantes de uma facção criminosa rival.

O adolescente tem passagens pela polícia por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia de Valença e vai responder por fato análogo a homicídio qualificado.

De acordo com a polícia, o suspeito foi encaminhado ao Ministério Público, onde vai passar por uma audiência.

