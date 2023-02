Adolescente é morto a tiros em Itatiaia

Crime aconteceu no bairro Vila Esperança. Vítima, de 17 anos, chegou a ser socorrida para hospital, mas não resistiu e veio à óbito. Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (1º) em Itatiaia (RJ). O crime aconteceu no bairro Vila Esperança.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que os atiradores estavam dentro de um carro quando efetuaram os disparos. Em seguida, eles fugiram.

O garoto chegou a ser socorrido com vida e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Uma perícia foi realizada na cena do crime para levantar mais detalhes sobre o assassinato.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiaia, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

