Adolescente é morto e moradores fazem protesto em Campos

Crime contra jovem ocorreu no bairro Novo Eldorado na noite desta segunda-feira (20). Manifestação ocorreu logo depois. Um adolescente foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (20) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O assassinato no bairro Novo Eldorado provocou, na mesma noite, o protesto dos moradores da região.

Os agentes do 8° Batalhão da Polícia Militar disseram que quando chegaram no local do crime, a vítima, que não teve a identidade e nome divulgados, já estava morta.

O protesto, ainda segundo a polícia, ocorreu logo depois do fato.

A PM disse que o policiamento foi reforçado e a manifestação encerrada após negociação com os moradores.

A morte do jovem está sendo investigada pela 134ª Delegacia de Polícia.

