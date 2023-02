Adolescente é suspeita de esfaquear e matar padrasto durante discussão em Taquaritinga

Caso ocorreu na noite de domingo (5) em residência no bairro Francisco Romano. Menina de 14 anos teria defendido mãe de agressões, diz boletim de ocorrência. Uma menina de 14 anos é suspeita de matar o padrasto, de 41, esfaqueado durante uma discussão em uma residência no bairro Francisco Romano, em Taquaritinga (SP), no domingo (5).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao imóvel, mas a vítima já estava sem vida.

À Polícia Civil, a adolescente disse que, ao ver a mãe sendo agredida pelo homem, tomou a faca que estava na cintura do padrasto e o atingiu, segundo boletim de ocorrência (BO). Essa foi uma das versões apresentadas por ela e pela mãe. (veja abaixo)

O caso foi registrado como ato infracional de homicídio no Plantão de Polícia Civil de Taquaritinga. A menina permanecia no local sob custódia, de acordo com a Polícia Civil.

Depoimentos

Inicialmente, a companheira do homem afirmou que ele estaria embriagado quando começou a agredi-la com socos e chutes. As agressões também teriam se estendido aos filhos da mulher, aponta o BO.

Na sequência, ainda segundo a mulher, ela e a filha teriam tentado tirar uma faca que estava com o homem, mas ele teria acidentalmente se atingido com o objeto.

Já na delegacia, ambas alteraram a versão dos fatos, de acordo com o registro. Elas contaram que a adolescente pegou a faca da cintura do padrasto e o atingiu com um golpe enquanto a mãe era agredida por ele.

A Polícia Científica foi acionada ao imóvel e realizou os trabalhos de perícia. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano