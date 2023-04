Adolescente envolvido em falso ataque armado a escolas de Martinópolis é internado provisoriamente suspeito de agredir e ameaçar outro jovem

Segundo a Polícia Civil, adolescente, de 13 anos, alegou que agrediu e ameaçou o outro aluno porque “ele mexia com várias pessoas na escola”. Adolescente envolvido em falso ataque armado a escolas de Martinópolis (SP) é internado provisoriamente

A Polícia Civil cumpriu na tarde desta sexta-feira (31) um mandado de internação provisória de um adolescente, de 13 anos, suspeito de ter agredido e ameaçado outro adolescente, de 14 anos, na última sexta-feira (24), em Martinópolis (SP).

Ao jovem, de 13 anos, foi atribuído o planejamento de um ataque armado a escolas da cidade, após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que ele aparecia segurando uma suposta arma de fogo, nesta quinta-feira (30).

Durante as investigações, a Polícia Civil confirmou que a denúncia era infundada. Constatou-se que a arma utilizada no vídeo era de airsoft e que não havia indícios de um possível atentado por parte do adolescente.

Ao g1, o delegado Renato Pinheiro informou que, mesmo não sendo comprovada a denúncia de que o jovem estaria planejando um atentado contra estudantes da cidade, a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP) pleitearam junto ao Poder Judiciário a internação provisória do adolescente “por considerar que as ameaças contra o outro ‘menor’ eram graves e por conta do histórico agressivo do adolescente infrator”.

Um Procedimento de Apuração de Ato Infracional foi instaurado na sexta-feira (24) para investigar crimes de lesão corporal e ameaça envolvendo os dois jovens, ambos estudantes de uma escola estadual da cidade.

Ainda conforme Pinheiro, o adolescente alegou que agrediu e ameaçou o outro aluno porque “ele mexia com várias pessoas na escola”.

“Ele alega que foi para defender outros estudantes da escola. Ele disse que esse outro adolescente mexia com várias pessoas na escola e ele alega que foi para defender”, ressaltou ao g1 o delegado.

O Poder Judiciário determinou a internação provisória do adolescente pelo prazo de 45 dias. Ele foi encaminhado para a Fundação Casa de Irapuru (SP).

Polícia Civil esclareceu suposto ataque armado de adolescente a escolas de Martinópolis (SP)

Polícia Civil

Relembre o caso

A Polícia Civil esclareceu nesta quinta-feira (30) que o planejamento de um suposto ataque a escolas de Martinópolis (SP) por um adolescente ‘não passou de uma fake news’.

Ao g1, o delegado Renato Pinheiro informou que, na sexta-feira (24), um Procedimento de Apuração de Ato Infracional foi instaurado para investigar crimes de lesão corporal e ameaça envolvendo dois estudantes, de 13 e 14 anos, de uma escola estadual da cidade

Ainda na sexta-feira, um vídeo que mostrava um dos adolescentes segurando uma suposta arma de fogo espalhou-se pelas redes sociais, conforme o delegado.

Diante dos fatos, a Polícia Civil realizou investigações e “tomou medidas junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP)”.

‘Burburinho’

No início desta semana, um “burburinho” de que poderia haver um ataque nas escolas pelo adolescente, de 13 anos, que aparece no vídeo, espalhou-se por Martinópolis, ainda de acordo com Renato Pinheiro.

Por conta disso, os pais não levaram seus filhos para as escolas, temendo que algo pudesse acontecer.

Durante buscas realizadas na casa do adolescente pela Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (30), constatou-se que a arma utilizada no vídeo é de airsoft.

“Em hipótese alguma ele [adolescente] falou em atentado, ele ameaçou alguém, nós não achamos escritos, nem nas redes sociais, nem na casa dele, em caderno, em nada, não tem nada que indique ataque. O que acontece é que ele fez ameaças contra o ‘menor’ que ele tinha agredido, porque ele ficou com medo do ‘menor’ revidar”, esclareceu ao g1 o delegado.

Ainda de acordo com Pinheiro, em depoimento, o adolescente alegou que o jovem supostamente agredido por ele iria voltar para ‘acertar as contas’.

“Ele gravou esse vídeo com a arma para colocar temor no outro ‘menor’, tipo ‘se você for vir, vai ter bala’ e tal, e não tem nada a ver com ataque em escola. Como vazou o vídeo na cidade, começaram a atrelar que ele estaria armado e que ele iria fazer ataque em escolas. Eu não sei quem inventou essa fake news, essa mentira. Trata-se de uma fake news, ressaltou o delegado.

Conforme Renato Pinheiro, para além de não haver indícios, a hipótese de ataques a escolas não se confirma “pelo fato da arma ser de airsoft, sem potencial lesivo”.

As investigações seguem para apurar os crimes de lesão corporal e ameaça supostamente praticados pelo adolescente, de 13 anos, na última sexta-feira (24).

