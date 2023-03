Adolescente estuprada quando voltava da escola reconhece agressor na rua e suspeito é preso um dia após crime

A própria vítima viu o homem perto de onde ele teria a abordado e chamou a polícia. Crime aconteceu em Miracema do Tocantins

Uma adolescente de 14 anos, vítima de estupro em Miracema do Tocantins, conseguiu reconhecer o suposto agressor um dia após o crime e imediatamente chamou a polícia. O suspeito, de 37 anos, foi localizado no final da tarde desta quinta-feira (23), no mesmo bairro onde teria atacado a menina.

De acordo com a Polícia Civil, o crime de estupro aconteceu no Setor Santos Dumont, na quarta-feira (22). A menina voltava da escola quando foi abordada por um homem e arrastada para um matagal. Depois de estupra-la, ele ainda roubou o celular da vítima.

Os pais da adolescente procuraram a delegacia e imediatamente ela seguiu para Palmas para fazer exames periciais que confirmaram o estupro.

No final da tarde de quinta-feira (24), por volta das 16h, a jovem chamou novamente a polícia dizendo que tinha visto o agressor perto de onde foi abusada. As equipes foram até o local e localizaram o homem, que disse que estava indo para uma fazenda na zona rural.

O suspeito foi levado para a Cadeia Pública da cidade, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

