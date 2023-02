Adolescente fica em estado grave após atropelar vaca solta em estrada de Praia Norte

Ele estava em uma motocicleta. Jovem foi socorrido e levado para hospital em Augustinópolis, no Bico do Papagaio. Um adolescente de 17 anos ficou em estado grave após atropelar uma vaca que estava solta em uma estrada em Praia Norte, na região do Bico do Papagaio. A vítima estava em uma motocicleta e o acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (23).

Uma testemunha contou à Polícia Militar que a vítima transitava sentido Praia Norte –Augustinópolis, quando se deparou com a vaca. Ele colidiu lateralmente com o animal, perdeu o controle da moto e caiu alguns metros depois. O animal não foi localizado.

O menor sofreu lesões na cabeça e no abdômen. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Augustinópolis, onde teria passado por cirurgia e depois foi encaminhado para Araguaína. Não há novas informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo a PM, a perícia ainda foi chamada, mas não compareceu porque o veículo e o animal não estavam mais no local. A motocicleta foi entregue aos familiares.

